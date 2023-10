Ricordo dei Caduti di tutte le guerre: medaglie per 15 deportati dai nazisti

Il ricordo dei Caduti di tutte le guerre, nel giorno dell’armistizio che pose fine alla Prima guerra mondiale, e il riconoscimento in Prefettura a 15 deportati bergamaschi nei lager nazisti. Anche quest’anno Bergamo si prepara a celebrare così il 4 Novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per l’occasione, sabato pomeriggio sarà aperta al pubblico anche la Torre dei Caduti, a un anno esatto dalla conclusione dei lavori di ristrutturazione.

La ricorrenza del 4 Novembre compie 104 anni: istituita nel 1919, si riferisce alla data del 1918, quando entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno prima a Padova tra le autorità militari italiane e austriache. Due anni più tardi, per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria, il 4 novembre ebbe luogo la tumulazione del «Milite Ignoto» all’Altare della Patria di Roma e nel 1922 il 4 novembre fu dichiarato Festa nazionale. Tuttavia da quasi mezzo secolo il 4 novembre non è più un giorno festivo. Dal 1976, anno del declassamento della giornata di festa da parte del governo, le tradizionali parate militari si cominciarono a svolgere la prima domenica di novembre. Oggi ancora questo accade in tanti Comuni italiani; non a Bergamo, dove invece la ricorrenza viene celebrata il giorno stesso con un calendario di iniziative realizzate anche in collaborazione con il Museo delle Storie.