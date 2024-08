Rifiuti da demolizione illeciti: sequestri, due denunciati e sanzioni per 6.400 euro - Foto

La scoperta è avvenuta dopo che i militari avevano proceduto al controllo di un camion dell’azienda che stava conferendo dei rifiuti inerti in un impianto di recupero dell’alta pianura Bergamasca, senza però compilare il previsto formulario di trasporto e saltando le operazioni di controllo e pesatura all’ingresso del sito. Insospettiti, i carabinieri hanno quindi proseguito all’accertamento presso il rivenditore, dove hanno accertato che lo stesso aveva allestito un punto di raccolta abusivo per rifiuti da ristrutturazione prodotti da soggetti terzi , che li conferivano senza alcuna registrazione o documentazione che ne permettesse la tracciabilità.

Durante le operazioni i carabinieri hanno interrotto, in flagranza, anche un ulteriore tentativo di illecito conferimento da parte di un furgone di una ditta terza (anche questa bergamasca), carico di rifiuti derivanti dalla ristrutturazione di un edificio in un comune di Bergamo, sprovvisto anche questo di formulario e con l’intenzione di smaltirli nel sito, sempre nella stessa modalità.

Sequestri e sanzioni

Oltre al sequestro penale, sono stati deferiti alla Procura di Bergamo il titolare dell’impresa per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nonché l’amministratore dell’impianto di recupero, oggetto del controllo iniziale per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel proprio titolo autorizzativo che prevedono, tra l’altro, il controllo e la pesatura dei carichi in ingresso. Inoltre sono state stabilite delle sanzioni per un totale di 6.400 euro, in relazione agli accertati trasporti di rifiuti senza la compilazione del previsto formulario.