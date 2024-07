Rimborsi per i ritardi, l’Autorità avvia un procedimento verso Trenord

Le modalità di rimborso di Trenord finiscono nel mirino dell’Art, l’Autorità di regolazione dei trasporti. L’Autorità ha infatti avviato un procedimento nei confronti della società che gestisce il servizio ferroviario lombardo, in particolare per far luce sui rimborsi degli abbonamenti integrati, cioè le offerte come «Ivol», «Io viaggio ovunque in Lombardia», tessera che permette di utilizzare tutti i mezzi del trasporto pubblico locale in regione.

Stando al documento che avvia il procedimento, «la modalità di elaborazione del valore dell’indennizzo degli abbonamenti integrati Ivol, così come calcolata da Trenord sulla base dell’andamento della totalità delle direttrici, non è conforme» ai paletti fissati dall’Art. La loro corretta interpretazione, specifica l’Autorità, «indica testualmente, quale parametro per il calcolo dell’indennizzo spettante al titolare di abbonamento integrato, l’andamento della direttrice che tale passeggero utilizza in maniera abituale». In altri termini: per calcolare i rimborsi (i ristori che periodicamente Trenord stabilisce sulla base della puntualità delle linee) bisognerebbe basarsi sulla linea che ciascun abbonato utilizza più spesso, mentre Trenord calcola i rimborsi sulla base della media totale delle linee (visto che si tratta di un abbonamento integrato). Per l’Art la violazione riguarda «il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto». Il procedimento potrebbe portare all’«eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio». Cifre non da poco, visto che – si legge nella delibera – «all’esito del procedimento, potrebbe essere irrogata nei confronti di Trenord una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo del 10% del fatturato». Il fatturato di Trenord supera gli 800 milioni di euro annui. «Come sempre, Trenord – replica l’azienda in una nota – darà la massima disponibilità ad Art nell’interlocuzione finalizzata ad approfondire il tema relativo alle modalità di riconoscimento degli indennizzi ai titolari di abbonamenti integrati, approfondimento che costituisce l’oggetto del procedimento avviato dall’Autorità».

