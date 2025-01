Ripulito il torrente Morla a Bergamo, raccolte 1.400 tonnellate di materiale

Via le sterpaglie, i rovi e i rifiuti che hanno contribuito alla sua esondazione durante l’alluvione del 9 settembre scorso, il corso d’acqua è tornato a scorrere come mai aveva fatto negli ultimi anni. Il lungo lavoro del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca, che ha operato per oltre tre mesi per conto della Regione (per la parte a cielo aperto) e del Comune di Bergamo (per i tratti interrati), è terminato a fine dicembre: dal letto del torrente e dagli argini sono state rimosse circa 1.400 tonnellate di materiale, una quantità enorme.

Ripuliti 5 chilometri di torrente

Gli operai sono intervenuti lungo tutto il tracciato del torrente, compresi i tratti coperti, dove non s’interveniva da almeno una dozzina d’anni. «Il lavoro è stato decisamente importante e il risultato è sotto gli occhi di tutti – spiega il direttore del Consorzio, Mario Reduzzi –. Sono stati ripuliti quasi 5 chilometri di torrente; dal punto di vista operativo, la parte più complicata è stata quella interna, mentre per quel che riguarda la quantità di lavoro, i tratti a cielo aperto sono stati più impegnativi. In alcune zone si è dovuto intervenire più volte, anche per effetto di ciò che è stato gettato nell’alveo successivamente all’evento».

Un ragno meccanico all’opera in via Borgo Palazzo per la pulizia del torrente Morla

(Foto di Beppe Bedolis)

L’esondazione del Morla a settembre