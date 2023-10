Rissa ai Mercatanti, ferito un commerciante

Rissa ai Mercatanti tra una decina di persone mentre erano in coda ai bagni chimici. È successo sabato 14 ottobre poco prima delle 18 in via Tasso, vicino al Teatro Donizetti. Stando ai racconti dei commercianti, due gruppi di persone erano in attesa del proprio turno per i bagni chimici: da una parte due uomini e una donna rom, dall’altra due nordafricani a cui si sono aggiunti altri amici a dare manforte.

Pare che i due gruppi si conoscessero e che siano frequentatori abituali della manifestazione. Prima c’è stata una discussione per motivi ancora da chiarire e poi sono passati alle mani con spintoni, calci e pugni: il titolare di un negozio di via Tasso è intervenuto per sedare la rissa ed è rimasto ferito a un polso. Subito sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura e quelli del Reparto mobile, che si trovavano in piazza Matteotti per la manifestazione del Centro sociale «Pacì Paciana» in favore della Palestina. Cinque le persone identificate, tra i 28 e i 37 anni: rischiano la denuncia per rissa aggravata. Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti i poliziotti visioneranno le riprese delle telecamere della zona.