Rondò dell’A4, si lavora h24 per aprire le ultime due rampe entro fine anno

Si corre di giorno e pure di notte. Sul cantiere del rondò dell’A4 a prevalere è ancora la prudenza, ma lo stato di avanzamento dei lavori è lì da vedere. Si va avanti incessantemente (complici anche le giornate di bel tempo) con un obiettivo preciso: fermare il «timing» molto prima della prossima primavera. Dopo la riapertura, circa un mese fa, del collegamento tra il piazzale del casello e via Autostrada in direzione del centro, in queste settimane uomini e mezzi delle ditte «Bergamelli» e «Suardi» sono concentrati sulla costruzione delle ultime due rampe che collegheranno via Autostrada con l’Asse interurbano, una verso la città (da Curno) e una in uscita dal centro, in direzione aeroporto-Seriate.

Ultimati da tempo gli imbocchi su via Autostrada delle due nuove arterie, nei giorni scorsi sono state posate le barriere ed è iniziato anche il lavoro di finitura della carreggiata e quello di asfaltatura. Non si dice, ma l’auspicio è quello di arrivare ad aprirle entrambe entro la fine dell’anno, in anticipo di molte settimane rispetto al cronoprogramma stilato nella primavera dell’anno scorso, quando iniziarono i lavori. Oggi della famigerata «spaghettata» inaugurata nel 1990 a ridosso dei Campionati mondiali di calcio, è rimasto poco e pure gli incroci pericolosi sono spariti. L’opera da 30 milioni di euro (finanziata in parte dalla Regione e in parte dallo Stato) si sviluppa su tre piani, che hanno di fatto azzerato ogni intersezione. Alcuni dei tratti principali sono già stati riaperti, come il ripristino del collegamento tra la circonvallazione Paltriniano e l’Asse interurbano in direzione di Curno-Ponte San Pietro, e anche il piazzale del casello ha ormai assunto la sua conformazione definitiva.

I lavori notturni

Intanto riaprirà nel tardo pomeriggio di oggi (24 novembre) la rampa di accesso all’autostrada lungo l’Asse interurbano dopo il sottopasso di Colognola. Nei giorni scorsi la chiusura della corsia si era resa necessaria nell’ambito dei lavori alle rampe in costruzione. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina sarà poi chiuso il tratto di via Autostrada in direzione della circonvallazione a partire dall’area mercatale di via Spino. Dal cantiere fanno sapere che ci saranno altre chiusure notturne nelle prossime settimane per consentire agli operai di lavorare più speditamente e in sicurezza, senza creare troppi disagi al traffico. I collegamenti già aperti si presentano nel loro assetto definitivo (non ci saranno dunque altre deviazioni), tuttavia la segnaletica è ancora quella provvisoria, di colore giallo, tipica dei lavori in corso. Questo perché, per agevolare la viabilità, si è provveduto ad aprire i nuovi raccordi il prima possibile, lasciando le rifiniture a un momento successivo, senza impattare di nuovo sul traffico.

