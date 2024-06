Ruba il cellulare a un minorenne e chiede soldi per restituirlo, ma all’appuntamento arriva la Polizia

Minorenne che ha avuto la prontezza di chiamare subito il 112 per denunciare il furto del cellulare avvenuto su un bus. Il giovane, infatti, aveva contattato il suo numero e il ladro gli aveva risposto chiedendogli prima 50 euro e poi 100 euro di riscatto per riavere lo smartphone.

Il derubato ha raccontato tutto alla Polizia, subito dopo aver preso appuntamento con il ladro per la restituzione. Gli agenti della Questura in borghese si sono appostati nelle vicinanze del luogo in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio e sono intervenuti appena si è concretizzato verso le 19 di venerdì 31 maggio in stazione a Bergamo.