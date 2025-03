Ryanair lancia «Prime» a 79 euro: abbonamento annuale per voli scontati

Gli abbonati «Prime» che volano 12 volte all’anno, dice Ryanair, potranno risparmiare fino a 420 euro. Ma anche per chi vola di meno sarà comunque vantaggioso. Per ora gli abbonamenti sono limitati a 250 mila e verranno selezionati in base alla data d’iscrizione su ryanair.com e avranno validità dal prossimo anno.

Il Cmo di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: «Prime è un nuovo programma di sconti in abbonamento pensato per i viaggiatori frequenti che vogliono volare regolarmente ma non vogliono spendere troppo per farlo».