Sanatoria sulle multe fino a mille euro Gandi: «Contrari, scelta non condivisa»

Il condono delle vecchie «mini-cartelle», vale a dire i debiti con lo Stato al di sotto dei mille euro, potrebbe passare di competenza dei Comuni, che di fatto sono i creditori di quella montagna di soldi – 55 miliardi a livello nazionale –, che non si è ancora riusciti a riscuotere dai cittadini . Il condizionale è d’obbligo perché la discussione sulla legge di Bilancio, all’interno della quale rientra la misura, è ancora in corso in Parlamento e non sono esclusi ulteriori cambiamenti. Intanto però la proposta del Governo, che intende lasciare i sindaci liberi di scegliere se stralciare o meno le «mini-cartelle», non piace a Palazzo Frizzoni. «L’operazione di pulizia dei crediti – spiega Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Bergamo – dovrebbe essere periodica e, nel merito, questa misura non sarebbe una scelta drammatica. Quel che però non condivido è che si tratta di una decisione presa unilateralmente dal Governo, senza un confronto preventivo con l’Anci».