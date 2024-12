Santa Lucia regala la sorpresa del Villaggio dei gonfiabili

Il Natale in Fiera regala sorrisi e divertimento ai bambini. Debutterà il giorno di Santa Lucia Giochi in Fiera, il nuovo evento organizzato da Promoberg per le vacanze natalizie. Una grande festa, dal 13 al 29 dicembre, dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie per passare momenti di spensieratezza insieme attraverso proposte ludiche, artistiche e formative.

6.500 metri quadrati con 50 gonfiabili diversi

Il protagonista sarà il Villaggio dei gonfiabili, un’enorme area da 6.500 metri quadrati con 50 gonfiabili diversi, tutti coperti e al caldo, all’interno del padiglione A. Un parco divertimenti pensato in particolare per i bambini dai 3 ai 6 anni e i ragazzi fino ai 12 anni, ma non mancheranno le opportunità per adolescenti, genitori e tutta la famiglia.

Il Villaggio comprende infatti anche un’area food&beverage, allestita con elfi e gnomi, dedicata al relax e al recupero delle energie, mentre nel foyer e nella galleria centrale sarà presente uno spazio per attività didattiche e laboratori che arricchiranno la proposta.

La Fiera di via Lunga dà inoltre spazio all’arte. Nell’atrio e nella galleria centrale sarà possibile ammirare le creazioni della mostra Designer in erba di Christmas Design Kids, una costola di Christmas Design, l’esposizione open air in corso nelle strade e nelle piazze principali della città.

Le opere, create dagli studenti delle scuole primarie di Bergamo e provincia, coinvolti negli scorsi mesi da Promoberg con il supporto dell’Ufficio scolastico provinciale, mettono al centro il tema della sostenibilità grazie all’utilizzo creativo di materiali riciclati e interpretando il titolo di Christmas Design 2024, ovvero «Metamorfosi e Trasformazioni».

Gli orari