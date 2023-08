Sant’Alessandro, al via le celebrazioni. Venerdì il Cammino, sabato Messa solenne

I giorni che conducono alla festa patronale di Sant’Alessandro di sabato, 26 agosto, sono accompagnati da una serie di celebrazioni e riflessioni religiose.

Giovedì sera 24 agosto alle 20,45 nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna – in via Sant’Alessandro 34 – si svolgerà l’incontro dal titolo «Dialogo con i tempi nuovi, Sant’Alessandro può ancora ispirarci», con l’approfondimento dell’omelia tenuta il 26 agosto 1950 da monsignor Angelo Roncalli, Nunzio apostolico a Parigi.

Venerdì 25 agosto si svolgerà il tradizionale Cammino orante che porterà i fedeli dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna fino alla Cattedrale, dove saranno attesi dal vescovo monsignor Francesco Beschi per una breve riflessione. La partenza è prevista dalla Basilica alle 19,30 e salirà fino in Città Alta accompagnando il cammino con preghiere, canti e tappe di riflessione su testi del cardinale Giovanni Battista Montini.

Sabato 26 agosto, festa liturgica di Sant’Alessandro, il vescovo Francesco presiederà alle 10,30 la Messa solenne in cattedrale. Alle 17 si terrà la preghiera dei Vespri e alle 18,30 il vescovo raggiungerà la basilica di Sant’Alessandro in Colonna per la celebrazione della Messa solenne.