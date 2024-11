Sarnico, moto contro auto sulla litoranea. Interviene l’elisoccorso

Non si è accorto che l’auto che aveva davanti si stava fermando per far attraversare un pedone sulle strisce che separano l’hotel di via Predore a Sarnico dalla ciclopedonale a lago ed è finito contro il veicolo. Attimi di apprensione nel pomeriggio di sabato 2 novembre lungo la litoranea sebina occidentale per un motociclista di 69 anni residente a Villongo, soccorso dai volontari della Croce Blu di Sarnico ed elitrasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo per gli accertamenti e le cure del caso.

La dinamica dell’incidente

L’incidente di sabato 2 novembre a Sarnico Stando alle ricostruzioni degli agenti della Polizia locale di Sarnico, intervenuti per i rilievi e per regolare la viabilità lungo l’arteria sempre molto trafficata, il centauro che stava viaggiando in direzione Bergamo ha tamponato la Fiat «Punto» che lo precedeva proprio mentre il conducente dell’utilitaria, un 23enne di origini marocchine domiciliato a Grumello del Monte, si è fermato per dare la precedenza a un pedone che si stava accingendo ad attraversare la statale. Non è ancora chiaro se a causare l’incidente sia stato un attimo di distrazione del centauro, sta di fatto che il violento impatto ha sbalzato il 69enne dal suo «scooterone», procurandogli un sospetto trauma cranico.

In ospedale con l’elisoccorso