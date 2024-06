«Sarò la sindaca di tutti». La proclamazione di Elena Carnevali a Palafrizzoni - Il video della cerimonia e l’intervista

Alle 17 di martedì 11 giugno nella Sala Specchi di Palazzo Frizzoni, si è svolta la proclamazione della nuova sindaca di Bergamo, Elena Carnevali: è la prima donna investita di questo ruolo nella nostra città.

Cesare De Sapia, presidente del Tribunale di Bergamo, ha svolto le operazioni di rito seguite da un fragoroso applauso rivolto a Elena Carnevali, molto emozionata. La fascia di sindaco le viene consegnata da Giorgio Gori, sindaco uscente e suo sostenitore nella campagna elettorale: «E’ un giorno importante, perché Bergamo ha la sua prima sindaca: una donna prende in mano il governo della città - ha detto Giorgio Gori che si è rivolto alla Carnevali -: sono molto felice, tanti ti hanno accompagnato in questo percorso che ti ha fatto arrivare qui. Oggi si sente il loro calore, per loro questo è un giorno di grande speranza e soddisfazione».

Giorgio Gori abbraccia Elena Carnevali

(Foto di Bedolis) «Provo grande l’emozione e subito dico grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto. Questa fascia è un onore per me. Sarò sindaca di tutti i cittadini e le cittadine: cercherò un rapporto di stretta collaborazione con tutti» ha detto Elena Carnevali che ha aggiunto: «Saranno anni di grane impegno e dedizione. Ho iniziato nel 1999 partendo da qui e vedermi oggi con questa fascia è davvero emozionante - ha dichiarato con commozione -. Ringrazio chi mi ha accompagnato in questa vittoria, direi che così è stata anche inaspettata. Sento il calore dei cittadini e la mia responsabilità: grazie a chi sarà al mio fianco e a tutti coloro che lavoreranno per la città».

«Al lavoro su dossier e giunta»

Elena Carnevali ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la proclamazione: «Sicuramente quello raggiunto con lo spoglio elettorale è stato un risultato straordinario, per i numeri e la distanza dall’avversario - ha detto -. Sentivo questo crescente consenso in città: questo carica di più la responsabilità anche verso chi non mi ha votato. Gli exit pol mi hanno messo di fronte a una possibile vittoria al primo turno - ha commentato i risultati -ed è stata una risposta al lavoro fatto per arrivare qui».

«In tanti al point per congratularsi, sento l'entusiasmo delle donne». Video di Roberto Vitali

L’esperienza amministrativa passata è un background importante per la sindaca Carnevali: «Ti permette di vedere ciò che programmi e ciò che puoi vedere realizzato. In questi mesi ho studiato i dossier: ora ci sarà il passaggio di consegne con il sindaco Gori e man mano mi occuperò della Giunta e della città».

Il rapporto diretto e l’entusiasmo delle donne