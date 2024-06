Elena Carnevali prima sindaca di Bergamo: «Ho fatto una promessa che manterrò, subito al lavoro» - Foto e Video

Alle 21.15 sono arrivati i risultati definitivi e ufficiali dei 103 seggi della città. Il risultato finale vede Elena Carnevali al 54,95%, Andrea Pezzotta si è fermato al 42,24% e Vittorio Apicella al 2,80%. In realtà la candidata del centrosinistra Elena Carnevali ha cominciato a festeggiare alle 16.45 quando ha parlato dal suo quartiere generale di via Sant’Orsola. Le notizie che provenivano direttamente dai rappresentanti di lista nei seggi non lasciavano dubbi sul chiaro vantaggio della candidata del Pd.

«Sono felice di aver vinto, e felice di poter iniziare subito a lavorare - ha detto la nuova sindaca-. Una vittoria di tutti che ci hanno aiutato nella campagna elettorale. Un pensiero a Roberto Bruni che 20 anni fa fece lo stesso percorso, divenne sindaco e mi scelse come assessora ai Servizi Sociali. Ho fatto una promessa che manterrò, i cittadini mi vedranno al lavoro, in mezzo a loro».

Poi la nuova sindaca attorniata dalla sua squadra e affiancata dal marito Guido Molinero, è scesa in strada e con un mazzo di fiori si è diretta verso PalaFrizzoni, dove è stata accolta da un gruppo di sostenitori festanti.

Le parole commosse di Andrea Pezzotta

«L’elettore è sovrano, ma io sarò all’opposizione per controllare l’operato di coloro che hanno vinto». Sono le parole di Andrea Pezzotta che in diretta a Bergamo Tv si è commosso pensando al lavoro fatto in questi mesi da lui e dai suoi collaboratori. «Da quello che ho capito e da una prima analisi del voto a decidere è stata una grande vittoria del Pd e in città di Gori che ha spostato gli equilibri. Le auguro di lavorare bene per la nostra città e sono sicuro che sarà così, perché ho sempre detto che siamo due persone per bene e che entrambe avremmo lavorato per il bene della città».

L’incontro tra Carnevali e Pezzotta fuori dal Comune

Alla fine Andrea Pezzotta e Elena Carnevali si sono incontrati fuori da Piazza Matteotti, si sono fatti reciprocamente i complimenti e si sono stretti la mano a favore dei fotografi.

Apicella e Movimento 5 Stelle non entrano in consiglio

Svanisce sul filo di lana l’ingresso dei 5Stelle in Consiglio comunale. Il 3% mancato per un

(Foto di Beppe Bedolis) soffio tiene il candidato sindaco Vittorio Apicella fuori dall’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni. «Il nostro obiettivo era confermare il consigliere comunale, peccato non avercela fatta», commenta il professore a botta calda.

«Come mi spiego la nostra sconfitta? Abbiamo corso da soli, con una lista di 23 consiglieri su 32, 8 dei quali non residenti a Bergamo. Spese elettorali ridotte al lumicino, 2.500 euro in tutto, niente se confrontate con quelle dei miei competitor. E stampa e tv che all’inizio non ci hanno dato risalto, anzi. Strada facendo si sono accorti che facevamo sul serio, ma un po’ tardi. Diciamo che è stato un inseguimento, anche da parte nostra, dal momento che siamo partiti in ritardo rispetto alle altre liste in campo».

Lo scrutinio definitivo

L’affluenza definitiva in città

Il dato dell’affluenza alle amministrative in città è stato del 60,85% in sensibile calo rispetto al 2019 quando alle urne si erano recati il 67,88% degli aventi diritto al voto.

Le proiezioni

Nella seconda proiezione Elena Carnevali del centrosinistra è in testa con il 56,3%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta al 40,3%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è al 3,4%. Il campione è del 15%.

Le prime proiezioni sull’8% del campione alle 15.16 danno Elena Carnevali al 56,3%. Andrea Pezzotta al 40,4% e Apicella al 3,3%.

