«Sarò la sindaca di tutti, sempre a fianco dei cittadini». La proclamazione di Elena Carnevali a Palafrizzoni - Il video della cerimonia

Il presidente del Tribunale ha svolto le operazioni di rito seguite da un fragoroso applauso rivolto a Elena Carnevali, molto emozionata. La fascia di sindaco le vene consegnata da Giorgio Gori, sindaco uscente e suo sostenitore nella campagna elettorale: «E’ un giorno importante, perché Bergamo ha la sua prima sindaca: una donna prende in mano il governo della città - ha detto Giorgio Gori che si è rivolto alla Carnevali -.: sono molto felice, tanti ti hanno accompagnato in questo percorso che ti ha fatto arrivare qui: oggi si sente il loro calore, per loro questo è un giorno di grande speranza e soddisfazione».