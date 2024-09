Scalo merci, un anno fa l’addio. Via gli ultimi quattro vagoni - Foto

A un anno esatto dalla chiusura definitiva dello scalo merci , nella giornata di ieri è iniziata la rimozione degli ultimi quattro vagoni attrezzati per i trasporti eccezionali che erano fermi da anni in stato di abbandono lungo le rotaie dismesse. Dal 1° settembre dell’anno scorso le due aziende che operavano all’interno scalo hanno dovuto trasferirsi fuori dai confini della Bergamasca, tra le province di Milano, Lecco e Brescia. Nel piazzale dove fino a un anno fa partivano convogli almeno 2-3 volte alla settimana verso località italiane ed europee si sono sviluppati rovi ormai molto alti.

Mercoledì mattina i vagoni abbandonati sono stati caricati su rimorchi e trasferiti nel vicino magazzino al di là della strada, lungo la via Gavazzeni

Con il tempo si sono accumulati rifiuti e resti di giacigli (soprattutto coperte e materassi) che per lungo tempo hanno trasformato le ultime quattro carrozze abbandonate in rifugi di fortuna di sbandati e senzatetto. I lavori del nuovo piano regolatore della stazione ferroviaria, destinato a ridisegnare il nuovo assetto dei binari entro il 2026, stanno procedendo in queste settimane a circa 200 metri di distanza. Mercoledì mattina i vagoni abbandonati sono stati caricati su rimorchi e trasferiti nel vicino magazzino al di là della strada, lungo la via Gavazzeni, che per decenni è stato il quartier generale delle aziende di trasporto (Cisaf e Lotrafer) che utilizzavano lo scalo merci.