Schiamazzi, liti, risse: il questore chiude due locali in via Quarenghi

Il questore della provincia di Bergamo ha emesso due provvedimenti ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - ovvero la sospensione della licenza - nei confronti di altrettanti locali di via Quarenghi, «dove si sono verificati gravi fatti inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica», si legge in un comunicato.

Nel primo locale, il ristorante «Maquis», nella tarda serata del 23 luglio un cliente è stato minacciato e poi colpito con un coltello, in maniera superficiale all’altezza del petto, da un altro uomo: la lite era scaturita per futili motivi. Una ferita che, comunque, non ha comportato il trasporto in ospedale. Inoltre, il 30 luglio il personale del reparto Prevenzione Crimine Lombardia, in un controllo degli avventori, ha riscontrato che otto clienti su dieci avevano precedenti di polizia. Il locale dovrà quindi restare chiuso per dodici giorni, a partire dal 1 agosto.