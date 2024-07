Schianto in moto, venerdì l’ultimo saluto «Paolo, un agente forte e determinato»

La moto numero 35 dell’Unione della polizia dei Colli di Albano Sant’Alessandro la mattina di martedì 23 luglio era ferma e spenta al comando: era la moto di servizio di Paolo Agustoni, l’agente di 54 anni morto nel terribile incidente di lunedì pomeriggio (22 luglio) in città, in via per Grumello. Quella moto ieri è rimasta spenta, parcheggiata sotto la tettoia della sede di via Tonale: la moto bianca e verde era utilizzata tutti i giorni da Agustoni per le attività di pattugliamento nei Comuni associati all’Unione. Ma la sua passione per le due ruote era fortissima e andava oltre il lavoro: da alcuni mesi l’agente aveva infatti acquistato una Harley-Davidson nera. Proprio quella che stava guidando lunedì pomeriggio in quello che si è rivelato essere il suo ultimo viaggio verso casa. Dove purtroppo non è mai arrivato. L’impatto con una betoniera che stava viaggiando nella stessa direzione gli è infatti stato fatale.