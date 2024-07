Sciopero del trasporto pubblico il 18 luglio, anche a Bergamo stop di 4 ore. La situazione dei treni

«Serve un accordo sul trasporto locale»

«A Bergamo mancano autisti ed in generale per rinnovare il contratto nazionale mancano risorse»

Le trattative, informano i sindacalisti, si sono arenate a giugno. «È indubbio - dicono i responsabili bergamaschi delle sigle sindacali promotrici dell’iniziativa, Marco Sala per Filt Cgil, Pasquale Salvatore, per Fit Cisl, Giacomo Ricciardi per Uil Traporti, Antonio Chimirri, per Faisa Cisal, e Luigi Dionisio di Ugl - che prima o poi aziende e politica dovranno scegliere se anche a fronte della rivoluzione green in atto e della domanda crescente di trasporto pubblico vogliono investire sul settore o no. A Bergamo mancano autisti ed in generale per rinnovare il contratto nazionale mancano risorse: si stima manchino almeno 900 milioni di euro al fondo nazionale del Tpl per ipotizzare un serio rinnovo ed un rinnovato investimento nel settore».