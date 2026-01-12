Sciopero, fermi tutti i treni: garantita la fascia di garanzia

È scattato alle 3 di questa mattina (12 gennaio), e durerà sino alle 2 di domani (13 gennaio), lo sciopero del servizio ferroviario indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia anche le linee di Trenord . Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle ore 6 alle ore 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le ore 18 e 21. La lista completa dei treni garantiti è disponibile sul sito www.trenord.it.