Lunedì 12 Gennaio 2026
Sciopero, fermi tutti i treni: garantita la fascia di garanzia
LO STOP. In mattinata garantiti i treni dei pendolari poi dalle 9 la situazione è andata peggiorando. La mobilitazione fino alle 2 del 13 gennaio.
È scattato alle 3 di questa mattina (12 gennaio), e durerà sino alle 2 di domani (13 gennaio), lo sciopero del servizio ferroviario indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione è nazionale e riguarderà in Lombardia anche le linee di Trenord . Per i pendolari i disagi dovrebbero essere limitati, almeno nelle ore di punta, perché sono in vigore le fasce di garanzia: al mattino sono stati confermati i treni con partenza e arrivo dalle ore 6 alle ore 9, mentre nella seconda parte di giornata saranno garantite le corse con partenza e arrivo tra le ore 18 e 21. La lista completa dei treni garantiti è disponibile sul sito www.trenord.it.
Pochi disagi nella fascia di garanzia mattutina, mentre dalle 9 in poi la situazione è andata peggiorando: secondo l’aggiornamento di Trenord attorno a mezzogiorno, «durante l’orario di sciopero è ferma quasi la totalità dei treni». Trenord invita a controllare le informazioni nelle stazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sul sito e sulla app.
