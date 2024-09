Sciopero per la sanità privata: «Teniamo alta l’attenzione. Serve il contratto»

«Un presidio molto sentito quello di lunedì 23 settembre sotto Palazzo Lombardia a Milano – dice Katia Dezio, della segreteria Cisl Fp di Bergamo. Le lavoratrici e i lavoratori della Sanità Privata (Ospedaliera e delle Rsa e dei centri di riabilitazione), nonostante abbiano continuato a garantire i servizi essenziali nelle varie strutture del territorio, hanno manifestato e fatto sentire la loro voce per i mancati rinnovi contrattuali di Aris, Aiop e Aris Rsa e Cdr.

Le rivendicazioni dei lavoratori della sanità privata

La Cisl Fp è intervenuta a Milano con il coordinatore nazionale della sanità privata Antonio Cuozzo, il quale ha aperto il presidio con la rivendicazione di un contratto unico per le Rsa e i centri di riabilitazione, e un degno rinnovo del contratto ospedaliero. In ogni regione d’Italia

«Il contratto di lavoro si deve rinnovare con gli utili dell’azienda, non con i finanziamenti regionali» sono stati organizzati presidi fuori dalle sedi regionali e nel Lazio fuori dal Ministero della Salute, per manifestare contro la decisione di non rinnovare i contratti se non al ricevimento delle risorse e dei finanziamenti pubblici. Ribadisce Cuozzo che il contratto di lavoro si deve rinnovare con gli utili dell’azienda, non con i finanziamenti regionali, questo è il rischio d’impresa che ha ogni imprenditore. In particolar modo si ricorda che gli imprenditori della sanità privata non fanno beneficienza, ma fanno utili a sei zeri.

Il presidio dei sindacati per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori della sanità privata sotto il Pirellone a Milano La Cisl Fp di Bergamo è anch’essa intervenuta al presidio con un suo contributo, affermando che il contratto di lavoro non è un optional o un benefit, bensì è il legame imprescindibile di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre i lavoratori non devono essere utilizzati come ostaggi dalle strutture private in modo che Regione Lombardia aumenti loro le tariffe e i finanziamenti. Al contrario, abbiamo invitato Regione Lombardia a rivedere gli accreditamenti ponendo dei requisiti stringenti e ad intervenire, se necessario, sugli stessi, sospendendoli. «La politica non può essere complice in questo sistema che differenzia il sistema sanitario tra pubblico e privato».

«Il contratto di lavoro non è un optional o un benefit, bensì è il legame imprescindibile di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore» Al termine del presidio le delegazioni regionali diCgil, Cisl e Uil sono state ricevute dall’assessore Guido Bertolaso: « L’attenzione - conclude Dezio - va tenuta alta, perché troppe volte abbiamo sentito parole di conforto non tradursi in fatti concreti».

Pelissero (AIOP): «Rinnovo dei contratti legato a fondi governativi»