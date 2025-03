Scippa il cellulare sul bus e fugge: 19enne geolocalizzato e arrestato a Bergamo

Un libico di 19 anni , senza fissa dimora, è stato arrestato nella mattinata di sabato 15 marzo dopo che aveva scippato il telefonino i-Phone 15 a un passeggero pakistano seduto su un pullman di linea in procinto di partire dalla stazione Autolinee di Bergamo. Al giovane è stato contestato lo scippo aggravato dal fatto di essere stato commesso su un mezzo pubblico: il pm Giancarlo Mancusi ha così disposto la traduzione in carcere.

La dinamica dello scippo del cellulare

L’arresto al Parco Suardi, grazie alla geolocalizzazione

Il 19enne è riuscito in un primo momento a far perdere le proprie tracce. Ma, grazie al dispositivo di localizzazione, i poliziotti sono riusciti a capire dove era situato il cellulare: in quel preciso istante al Parco Suardi. Così hanno indirizzato la collega e il pakistano e poi sono giunti in supporto, arrestando il libico.