Scolmatore del Tremana: dal 18 maggio al via i lavori lungo viale Giulio Cesare

Prosegue il cantiere per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana, un’infrastruttura idraulica strategica per la riduzione del rischio idraulico della zona est della città di Bergamo. A partire da lunedì 18 maggio prenderà avvio una nuova fase operativa dei lavori che interesserà in particolare viale Giulio Cesare e le vie limitrofe.

Nel dettaglio, dalle 9 del 18 maggio fino alle 19 del 19 settembre 2026, saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità in base allo stato di avanzamento del cantiere.

Le modifiche alla viabilità

In viale Giulio Cesare, nel tratto compreso tra il civico 8 e via del Lazzaretto, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi dell’impresa, dei residenti frontisti del civico 12 e dei veicoli diretti al distributore di carburante presente nell’area. Previsto inoltre il divieto di transito pedonale con deviazione sul marciapiede opposto rispetto all’area di cantiere.

Modifiche viabilistiche interesseranno anche via dei Ghirardelli, nel tratto compreso tra il civico 31 e viale Giulio Cesare, con divieto di sosta permanente sul lato destro, in direzione di via del Lazzaretto, istituzione di un senso unico alternato riservato ai residenti frontisti con obbligo di dare precedenza per i veicoli in direzione di viale Giulio Cesare e diritto di precedenza per i veicoli in direzione di via del Lazzaretto e obbligo di svolta a destra e a sinistra solo per i residenti frontisti in corrispondenza del civico 27 di via dei Ghirardelli; l’impresa sposterà 2 stalli di sosta al servizio delle persone con disabilità e munite di contrassegno, sul lato opposto al civico 1 di via dei Ghirardelli, posizionando la segnaletica stradale.

In via del Lazzaretto, nel tratto compreso tra il civico 4 e via Baioni, sarà istituito il divieto di sosta permanente sul lato dei civici pari; sempre in via del Lazzaretto, in corrispondenza dell’intersezione con via Baioni, sarà installato un impianto semaforico temporaneo per regolare il transito del Trasporto pubblico locale.

I lavori allo scolmatore

L’intervento per la realizzazione dello scolmatore del Tremana, del valore complessivo di 4,2 milioni di euro, è finanziato dal Comune di Bergamo e da Regione Lombardia nell’ambito del programma per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico.

Il progetto prevede la realizzazione di uno scolmatore, ovvero un canale sotterraneo in grado di deviare le acque in eccesso del torrente Tremana in caso di piena. Il sistema intercetterà le portate a monte dell’area dello stadio, convogliandole verso il torrente Morla attraverso un manufatto interrato lungo viale Giulio Cesare.

L’obiettivo è duplice: ridurre la pericolosità idraulica nelle aree più esposte e, allo stesso tempo, non trasferire il rischio a valle. Si tratta infatti di una zona densamente urbanizzata dove, in occasione di eventi meteorici intensi, si sono già verificati forti problematiche e disagi per residenti, attività e viabilità.