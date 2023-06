Scontro tra treni a Corato: solo due condanne. Morirono anche due bergamaschi

Fu un errore umano. E non era doveroso, come sosteneva l’accusa, l’investimento di 664mila euro per evitare il disastro ferroviario del 12 luglio 2016, che provocò 23 morti e 51 feriti, sulla tratta a binario unico tra Andria e Corato. Tra le vittime, quel giorno, anche due bergamaschi: Salvatore Di Costanzo di 56 anni – affermato allenatore del calcio dilettantistico provinciale – e Michele Corsini di 61, nato a Barletta (dove ancora gestiva un locale) ma trasferitosi da vent’anni a Cologno al Serio.