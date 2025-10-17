Scoperto falso dentista in uno studio autorizzato: quattro denunce e sequestri a Bergamo

La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un grave caso di esercizio abusivo della professione odontoiatrica all’interno di uno studio regolarmente autorizzato e operativo in provincia, a Comun Nuovo. Quattro persone sono state denunciate, mentre le apparecchiature e le cartelle cliniche dello studio sono state sottoposte a sequestro.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotta dal Gruppo delle Fiamme Gialle orobiche, ha permesso di accertare che, dal 2021, un uomo privo di qualsiasi titolo abilitativo esercitava in modo stabile l’attività di dentista. Formalmente assunto come odontotecnico, l’uomo avrebbe operato con la complicità del legale rappresentante della società e di due odontoiatri iscritti all’albo, che nel tempo si sono alternati nel ruolo di direttori sanitari dello studio, risultando però raramente presenti nella struttura.