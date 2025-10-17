Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025
Scoperto falso dentista in uno studio autorizzato: quattro denunce e sequestri a Bergamo
L’INDAGINE. Quattro persone sono state denunciate, mentre le apparecchiature e le cartelle cliniche dello studio a Comun Nuovo sono state sottoposte a sequestro.
La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un grave caso di esercizio abusivo della professione odontoiatrica all’interno di uno studio regolarmente autorizzato e operativo in provincia, a Comun Nuovo. Quattro persone sono state denunciate, mentre le apparecchiature e le cartelle cliniche dello studio sono state sottoposte a sequestro.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo e condotta dal Gruppo delle Fiamme Gialle orobiche, ha permesso di accertare che, dal 2021, un uomo privo di qualsiasi titolo abilitativo esercitava in modo stabile l’attività di dentista. Formalmente assunto come odontotecnico, l’uomo avrebbe operato con la complicità del legale rappresentante della società e di due odontoiatri iscritti all’albo, che nel tempo si sono alternati nel ruolo di direttori sanitari dello studio, risultando però raramente presenti nella struttura.
Il quadro investigativo è stato confermato nel corso di una perquisizione, durante la quale il «falso dentista» è stato colto in flagranza mentre eseguiva un trattamento su una paziente abituale. Nel corso dell’intervento, i finanzieri hanno sequestrato numerose attrezzature odontoiatriche, tra cui bisturi, pinze chirurgiche, poltrone, macchinari e apparecchi radiografici, sottoposti successivamente a sequestro preventivo su disposizione del Tribunale di Bergamo. Sono state inoltre sequestrate diverse cartelle cliniche e documentazioni utili a comprovare l’attività svolta in assenza dei requisiti di legge e a verificare eventuali profili di rilevanza fiscale. Le indagini proseguono per definire le responsabilità dei soggetti coinvolti e ricostruire l’entità dell’attività abusiva.
