Scuole di sci «storiche», la Regione premia sei bergamasche

Le sei scuole

Le scuole orobiche insignite del titolo sono la Scuola Sci Presolana (di Castione della Presolana ), la Scuola Sci e Snowboard Monte Pora (di Castione della Presolana), la Scuola Italiana Sci Colere Polzone (di Colere ), la Scuola Italiana Sci Spiazzi (di Gromo ), la Scuola di Sci di Oltre il Colle - Associazione Maestri di Sci e la Scuola Sci Fondo Campelli Schilpario . Tutte hanno alle spalle decenni di attività continuativa e un ruolo centrale nella valorizzazione delle località montane della provincia.

Il riconoscimento è stato consegnato a Milano dal sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha sottolineato come «queste scuole rappresentino un esempio concreto di eccellenza e continuità, autentici presìdi formativi e culturali delle nostre montagne. Dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che hanno insegnato non solo la tecnica sportiva, ma anche il rispetto per l’ambiente e per la sicurezza». Sulla stessa linea, Gloria Carletti, presidente dei Maestri di Sci della Lombardia, evidenzia come «questi riconoscimenti valorizzino chi, con impegno e passione, ha saputo rinnovarsi nel tempo e continuare a insegnare, creando un indotto turistico fondamentale per i territori. Le scuole storiche sono una ricchezza che unisce tradizione, professionalità e futuro».