Semaforo sempre verde all’incrocio della Martinella: traffico fluido verso il Rondò delle Valli

Il test della «Martinella» parte con buoni segnali. È iniziata di fatto martedì 13 maggio la prima giornata piena della sperimentazione voluta da Comune e Provincia di Bergamo che prevede l’istituzione del semaforo verde continuo all’incrocio tra via Martinella e via Correnti al confine tra Bergamo e Torre Boldone. Una piccola rivoluzione alla viabilità in ingresso a Bergamo, soprattutto per chi scende dalla Val Seriana, che martedì mattina è partita in maniera positiva.