Semaforo verde alla Martinella, test promosso

Circolazione più fluida

Un inizio che lascia ben sperare. L’introduzione del verde continuo sull’impianto semaforico della Martinella - snodo cruciale per chi scende dalla valle ma anche per i residenti nei paesi circostanti a Bergamo, in particolare Torre Boldone e Gorle - ha dato segnali incoraggianti. La circolazione è apparsa più fluida del solito lungo la provinciale 35, dove alla Martinella per la durata del test, cioè due settimane, non ci saranno più interruzioni se non in caso di chiamata del rosso da parte dei pedoni per l’attraversamento (l’attesa prima che scatti il verde è di circa 2-3 minuti, mentre il tempo per il passaggio sulle strisce pedonali è di 20-25 secondi). Disagi non sono stati rilevati nemmeno per chi arriva da via Corridoni all’incrocio della Martinella: qui ora l’unica possibilità è la svolta a destra verso il rondò delle Valli, unica soluzione per chi deve raggiungere Gorle (prendendo via dei Bersaglieri). I new jersey posizionati sulla carreggiata impediscono infatti di transitare incrociando via Martinella in direzione Gorle, ma non si sono verificati i tanto temuti ingorghi. Proseguendo verso la rotatoria ci si incolonna un po’, ma non oltre la normalità. E in ogni caso una volta superato il rondò delle Valli si riparte agilmente senza interruzioni.