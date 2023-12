Sentierone, il mercato resta e dice addio a piazzale Alpini

La decisione è contenuta in una delibera che passerà in Prima commissione martedì e a seguire in consiglio comunale. Spiega il sindaco Giorgio Gori , con delega al Commercio: «Abbiamo dato veste definitiva a una sperimentazione che ha avuto un chiaro successo . Il mercato del lunedì sul Sentierone è particolarmente gradito e frequentato dai residenti del centro città, e non solo. A questo si accompagna la soddisfazione degli operatori». Il primo cittadino spiega anche la decisione di aumentare ciò che in gergo viene chiamato «plateatico»: «È giusto che le tariffe si adeguino – afferma –. Quella sul Sentierone è una collocazione particolarmente buona ed è logico che abbia una tariffa da mercato “cittadino” e non “rionale” ».

Da mercato della Malpensata al Sentierone

Il mercato del Sentierone è una costola del fu mercato della Malpensata che al momento del trasloco in via Spino è stato smembrato, perché nella nuova destinazione non c’era spazio per tutti i banchi. Una trentina di ambulanti, su base volontaria, avevano scelto di accettare la sfida proposta dal Comune, spostandosi in piazzale Alpini. A novembre 2021 un nuovo trasloco, una sorta di «sperimentazione natalizia» che vedeva per la prima volta l’allestimento della pista da pattinaggio in piazzale Alpini, dove la coabitazione tra il mercato e le diverse iniziative di animazione che stavano prendendo piede era diventata complicata. Una riorganizzazione degli spazi del centro che ha funzionato, in vista del nuovo progetto di riqualificazione su piazzale Alpini (che diventerà sede permanente di spettacoli ed eventi durante tutto l’anno), la Giunta ha deciso di stabilire in via definitiva la sede del mercato del centro sul Sentierone. Anche in delibera si sottolinea come «il periodo di ricollocazione in via sperimentale del mercato si è concluso con esito positivo sia da parte degli operatori che della cittadinanza. Si ritiene di procedere con la ricollocazione in via definitiva del mercato rionale del centro in via Sentierone/largo Gavazzeni».