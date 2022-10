Servizi sociali, richieste crescenti e uffici al collasso: l’allarme dei sindaci

I bisogni sociali della popolazione sono in costante aumento, ormai quasi esponenziale. Mentre le risorse per farvi fronte a disposizione degli enti locali invece sono sempre meno. Così il rischio è che il sistema salti. Come siamo arrivati all’attuale situazione, ben descritta dai presidenti delle Assemblee dei sindaci, è presto detto. Durante gli ultimi due anni di pandemia, causa lockdown e chiusure più o meno prolungate delle attività, sono aumentati sia il numero di persone che hanno manifestato la necessità di aiuti sociali (i nuovi poveri per esempio), sia i tipi di problemi riscontrati (come la nascita di nuovi problemi legati alle relazioni).