Sfilata di Mezza Quaresima, nel 2024 si celebrerà l’edizione del centenario: «Una grande festa e la rievocazione del 1° corteo»

Pronti via, si pensa già alla manifestazione del centenario. Quella che si è conclusa domenica 26 marzo è infatti l’edizione numero 99 della festa di Mezza Quaresima organizzata dal Ducato di Piazza Pontida. Il sodalizio, che è cresciuto negli anni fra tradizioni, cultura, arte e folclore, è nato grazie all’estrosa fantasia di un personaggio molto noto in città nei primi decenni del secolo scorso. Rodolfo Paris, amante della musica, era un pianista, poeta e compositore di versi in bergamasco.