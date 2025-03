Sfilata di Mezza Quaresima: tutti i divieti e limitazioni al traffico a Bergamo

Le limitazioni al traffico in città

Saranno istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici domenica 23 marzo (in caso di maltempo la sfilata sarà posticipata a domenica 30 marzo ) dalla mezzanotte sino alle 19 è istituito il divieto di sosta: in piazzale Marconi, in via Bono, in via Bonomelli Geremia, in viale Papa Giovanni XXIII, nel parcheggio antistante Eco di Bergamo, in via Paleocapa, in via Giorgio Paglia, in largo Medaglie Oro, in via Tiraboschi, in largo Porta Nuova, in via Stoppani Antonio (dal civico 7 al civico 7/a e al civico 4/e per consentire la svolta dei mezzi, pubblici da Via Camozzi a Via Stoppani), in via Crispi su lato adiacente al parco, in piazza Matteotti compreso viale antistante Palazzo Uffici, in via XX Settembre, in largo Rezzara, in piazza Pontida.Il restringimento della carreggiata a vista in via Carnovali nel tratto compreso tra il civico 88 e il civico 100. Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i bus sostitutivi del servizio Trenord alla rotonda dei Mille in corrispondenza del civico 4 divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli eccetto i Taxi.