Sharon, dopo la mamma del compagno convocati in caserma anche gli zii

Nella mattinata di mercoledì 21 agosto è stata convocata la mamma del compagno della donna uccisa nella notte del 30 luglio. Poco dopo le 9.30 in caserma si è presentata da sola di Maria Rosa Sabadini, madre di Sergio Ruocco. La donna non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti fuori dalla caserma, neppure quando ha lasciato l’edificio intorno alle 12.45. Nel pomeriggio in caserma anche gli zii di Sharon.

Intanto nel pomeriggio di martedì 20 agosto sono stati risentiti a sommarie informazioni, senza avvocato, i genitori di Sharon, Bruno Verzeni e Maria Teresa Previtali. Sono arrivati al comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli alle 14,40 e usciti alle 22. Sette ore in cui hanno ripercorso la vita della figlia, le sue abitudini, le amicizie, il suo rapporto con il compagno Sergio Ruocco. Le stesse domande a cui hanno risposto, il giorno prima, Cristopher e Melody, gli altri due figli della coppia, e il marito di Melody, Stefano Campana. Tutta la famiglia ha ribadito la fiducia in Ruocco, che i Verzeni trattano come un figlio e ospitano nella villetta di via Adda a Bottanuco visto che quella di via Merelli a Terno d’Isola, dove la coppia viveva da tre anni, è stata sequestrata.

La mamma di Sergio Ruocco dai carabinieri mercoledì mattina 21 agosto

(Foto di Yuri Colleoni)

È stato affrontato il tema dell’avvicinamento a Scientology da parte di Sharon, che non li aveva pienamente aggiornati sul suo percorso: pare che l’unico motivo di attrito tra la coppia riguardasse i soldi spesi per i corsi, hanno riferito fratello e sorella della barista, ma ieri Ruocco ha smentito: «I litigi per Scientology? Un’invenzione televisiva». I genitori hanno invece riferito che quella sera è stata l’unica volta in cui Sharon è uscita più tardi del solito: aveva quindi appuntamento con qualcuno? Aveva mandato dei messaggi prima di uscire? Bocche cucite tra gli inquirenti, ma è facile ipotizzarlo e sarà subito stato accertato dall’analisi del cellulare.