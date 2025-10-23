Si finge ragazzina per avere foto di minori: è un allenatore di basket

È un allenatore di basket di una squadra senior – all’epoca delle indagini di una squadra giovanile della provincia – il 28enne residente a Darfo Boario e ai domiciliari con l’accusa di adescamento di minore, violenza sessuale, produzione e detenzione di materiale pedopornografico per aver ottenuto foto intime di ragazzini ai quali si presentava online con un falso profilo e fingendosi una ragazzina coetanea, realmente esistente e alla quale era stato hackerato il profilo. Tra le sue vittime anche un minore bergamasco.