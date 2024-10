Si intasca il denaro della scuola, arrestato l’ex direttore amministrativo dell’Istituto Galli

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno arrestato un ex dipendente pubblico dell’Istituto Galli, ritenuto gravemente indiziato di peculato di risorse finanziarie pubbliche.

112 mila euro sequestrati

In particolare, il provvedimento in esecuzione prevede la misura cautelare domiciliare nei confronti del direttore pro tempore dei servizi generali amministrativi dell’istituto e il sequestro di circa 112 mila euro. Il denaro sarebbe stato sottratto alle casse scolastiche tra il 2018 e il 2023 e destinato, attraverso diversi sotterfugi, a spese personali.

Contabili personali con false fatture

I finanzieri hanno passato al setaccio i conti dell’istituto ed esaminato la documentazione amministrativo-contabile recuperata, scoprendo anomale uscite finanziarie per nulla inerenti l’attività scolastica. Infatti, approfittando della posizione di responsabile del personale amministrativo, l’ex direttore avrebbe predisposto mandati di pagamento per le spese legate all’attività scolastica, tra cui, saltuariamente, inseriva contabili riferite a spese personali, ovvero di propri familiari, utilizzando comunque causali con falsi riferimenti a fatture e fornitori (ad esempio, per i servizi energetici).