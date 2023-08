Fior di aziende e designer sono alle prese con la progettazione di una serie di installazioni natalizie, che debutteranno in città il 25 novembre (fino al 7 gennaio) . Una «prima» assoluta, per una mostra della creatività, «firmata» da artisti, architetti e designer di fama nazionale e internazionale. Le postazioni, dalle prime indiscrezioni, dovrebbero essere quindici, concentrate soprattutto in centro e in Città Alta. Un «effetto wow», per attirare turisti anche nella stagione invernale.

Al lavoro da mesi

La manifestazione, ideata dal paesaggista Maurizio Vegini dello studio Gpt (già fondatore de I Maestri del paesaggio, e ora lanciato in questa nuova avventura), direttore artistico, è organizzata dal Distretto urbano del commercio e vede in campo una serie di partner (come l’Accademia Carrara). Protagoniste le imprese bergamasche leader in diversi settori (si fanno i nomi di Bonaldi, Framar, Italtrans, Persico , Alias, Atb e A2A, solo per citarne alcune) che hanno deciso di partecipare al percorso creativo per portare nelle piazze, nei parchi e nelle strade allestimenti d’autore, rendendoli possibili. Si sta lavorando da mesi per «costruire» l’itinerario di luci, proiezioni, forme di legno, acciaio e vegetazione, e l’iter entra nel vivo proprio ora. La commissione incaricata di valutare le proposte (arrivate numerose) ha chiuso la selezione. Una quindicina, appunto, le idee accolte: ogni opera sarà collocata in un luogo particolare della città tra quelli concordati con il Comune (da Piazza Vecchia alle vie del centro, e tra le sorprese potrebbe esserci Chorus Life), «sostenuta» da un’azienda e firmata da un designer. I costi (che si aggirano tra i 20 e i 40mila euro a installazione) sono infatti coperti dal mecenatismo dei privati che hanno aderito, mentre il Duc metterà una quota per organizzazione e occupazione del suolo pubblico.