Si sposta il cantiere della «e-Brt» Bergamo-Dalmine. Come cambia la viabilità

Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-Brt , da lunedì 27 gennaio si procederà per circa tre mesi con la cantierizzazione del tratto di via per Grumello compreso tra la rotatoria di via Luigi Goltara e via per Lallio nel comune di Bergamo. Sitratta di uno dei quattro cantieri di trasporto pubblico più importanti presenti sul nostro territorio in questi mesi: la Tranvia della Valle Brembana, il raddoppio ferroviario Bergamo-Ponte e il treno per Orio, che cambieranno sensibilmente la mobilità del prossimo futuro della nostra provincia.

Il cantiere prevede un tratto di senso unico alternato

La cantierizzazione prevede l’adozione di una curvatura e doppio senso di marcia per tutta la tratta, con la sola eccezione di un breve tratto a senso unico alternato della lunghezza di circa 40 metri in prossimità della rotatoria di via Goltara, regolato con un semaforo. Verrà inoltre posizionata una struttura per l’attraversamento del Rio Morletto, verranno spostati i marciapiedi e sarà predisposto un manufatto per garantire l’accesso dei mezzi in via Cermenati.

Un servizio di operai regoleranno il traffico

Inoltre, nei prossimi giorni, lungo il tratto di cantiere compreso tra via Promessi Sposi e il civico 378 di via Moroni, sarà attivato, negli orari di punta, un servizio di operai incaricati di regolare il traffico per ridurre al minimo gli impatti sulla viabilità.

Lo spostamento delle fermate degli autobus