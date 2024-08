Sicurezza, controlli rafforzati su strade e aeroporto in vista di Ferragosto

Controlli potenziati sul territorio bergamasco in vista di Ferragosto per prevenire episodi di criminalità e incidenti stradali. Nella mattinata di giovedì 1° agosto, nel corso di un’apposita riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, ha definito insieme ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine le linee di intervento per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista dell’approssimarsi della festività.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura Presenti all’incontro anche le specialità delle Forze dell’ordine, Areu-118, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, Anas e Autostrade per l’Italia.

Il prefetto ha sottolineato la necessità, in vista del previsto maggiore afflusso di persone, in particolare nel capoluogo e nelle località di maggiore richiamo turistico, di rafforzare il dispositivo già in atto, per garantire il massimo livello di sicurezza sul territorio.

Nell’incontro è stato, pertanto, condiviso un piano di servizi di vigilanza e controllo nelle aree del territorio maggiormente esposte a condotte illegali. Le Forze di polizia opereranno in stretta sinergia con il possibile supporto, nel territorio del capoluogo, della Polizia locale di Bergamo.

Strade e aeroporto

La Polizia stradale ha già predisposto, dallo scorso mese di luglio, numerosi servizi di viabilità lungo le principali arterie della provincia e specifici servizi di potenziamento in ambito autostradale, finalizzati alla prevenzione dei furti nelle aree di servizio (con autovetture civili e personale con abiti in borghese) e all’assistenza all’utenza in transito.

Accanto ai servizi di prevenzione, la Sezione di Polizia stradale di Bergamo curerà servizi mirati di contrasto alle «stragi del sabato sera», finalizzati alla repressione di comportamenti illeciti correlati allo stato psicofisico dei conducenti, in particolar modo legati all’assunzione di bevande alcoliche.

Saranno anche effettuati specifici servizi di controllo velocità, con l’impiego di apparecchiatura telelaser prevalentemente nelle località di villeggiatura e, insieme a personale medico veterinario, di controllo sul trasporto degli animali vivi.

È stato anche previsto il potenziamento dei controlli sulla copertura assicurativa, sulle condizioni dei pneumatici, sull’utilizzo dello smartphone, sull’uso delle cinture sicurezza e degli strumenti di ritenuta per bambini.

All’aeroporto «Il Caravaggio» di Orio al Serio, la Polaria intensificherà i servizi di vigilanza e di frontiera, mettendo in campo tutte le risorse disponibili.

Viabilità

Autostrade per l’Italia ha confermato che è stato potenziato il servizio di presidio degli ausiliari della viabilità nelle fasce orarie di picco dei weekend (il venerdì dalle 14 alle 22 – il sabato dalle 06 alle 14 – la domenica dalle 14 alle 22) e che è stato predisposto un container con bottiglie di acqua refrigerata al posto di manutenzione di Bergamo. Ha anche riferito della attivazione di contratti di reperibilità con imprese di soccorso meccanico e con imprese esterne per richiamo in servizio di squadre integrative per la gestione di emergenze ed incidenti.

Anas ha confermato che nelle strade statali della provincia risulta attivo un solo cantiere che interessa il viadotto di Sedrina sulla statale 470.

Il prefetto: monitoraggio costante