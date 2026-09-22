Sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato l’accordo di collaborazione

In Prefettura a Bergamo è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Rfi, Trenord, i Comuni di Bergamo e Seriate e il prefetto Luca Rotondi, per rafforzare la sicurezza nelle aree esterne delle stazioni ferroviarie.

Nell’ambito di «Stazioni sicure»

Il documento si inserisce nell’ambito del progetto «Stazioni sicure», che punta a prevenire i fenomeni di illegalità a tutela di cittadini, pendolari e lavoratori. «Con questo accordo - ha commentato l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa - rafforziamo il nostro impegno a tutela di coloro che frequentano le zone intorno alle stazioni di Bergamo e Seriate. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e una presenza sempre più efficace anche negli spazi esterni agli scali ferroviari, luoghi caratterizzati da importanti flussi di mobilità e troppo spesso teatro di episodi di vandalismo, microcriminalità e degrado urbano. Grazie al prefetto Luca Rotondi per la preziosa collaborazione e per il costante lavoro di coordinamento».