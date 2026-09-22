Sicurezza nelle stazioni di Bergamo e Seriate, firmato l’accordo di collaborazione
L’INTESA. Sottoscritto da Regione Lombardia, Rfi, Trenord, i Comuni di Bergamo e Seriate e il prefetto Luca Rotondi.Lettura 1 min.
In Prefettura a Bergamo è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Rfi, Trenord, i Comuni di Bergamo e Seriate e il prefetto Luca Rotondi, per rafforzare la sicurezza nelle aree esterne delle stazioni ferroviarie.
Nell’ambito di «Stazioni sicure»
Il documento si inserisce nell’ambito del progetto «Stazioni sicure», che punta a prevenire i fenomeni di illegalità a tutela di cittadini, pendolari e lavoratori. «Con questo accordo - ha commentato l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa - rafforziamo il nostro impegno a tutela di coloro che frequentano le zone intorno alle stazioni di Bergamo e Seriate. L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e una presenza sempre più efficace anche negli spazi esterni agli scali ferroviari, luoghi caratterizzati da importanti flussi di mobilità e troppo spesso teatro di episodi di vandalismo, microcriminalità e degrado urbano. Grazie al prefetto Luca Rotondi per la preziosa collaborazione e per il costante lavoro di coordinamento».
Presente alla firma anche l’assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco: «Voglio ringraziare l’assessore Romano La Russa per il lavoro portato avanti su questo importante tema e il Prefetto di Bergamo per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nel costruire un percorso condiviso tra le istituzioni. La sicurezza dei cittadini passa anche dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme, con un’azione coordinata e concreta».
L’accordo rientra nella delibera regionale dello scorso 14 settembre approvata su proposta dell’assessore La Russa (di concerto con gli assessori Franco Lucente e Claudia Terzi), che destina 40mila euro ad attività straordinarie degli agenti di Polizia locale impegnati nei servizi di controllo e presidio delle aree esterne alle stazioni ferroviarie fino al 31 dicembre 2026.
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