Sicurezza stradale, a Bergamo si interviene su quattro punti critici della città

Quattro punti della città dove migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti attraverso una diversa progettazione dello spazio stradale. È l’obiettivo del progetto «Interventi di messa in sicurezza stradale – 2026», approvato dalla Giunta comunale, che prevede lavori in via Autostrada, viale delle Mura, via Ghirardelli e all’incrocio tra via Mattioli e via Bellini.

Quattro nuovi cantieri in città

L’avvio dei cantieri, per un importo complessivo di 145 mila euro, è previsto nelle prossime settimane, una volta completate le procedure di affidamento. La durata complessiva dei lavori sarà di 126 giorni.

Non si tratta di semplici interventi di manutenzione, ma di opere pensate per correggere situazioni che, per caratteristiche della strada, visibilità degli attraversamenti o intensità dei flussi di traffico, presentano elementi di criticità. Il progetto prevede infatti la riprogettazione di alcuni spazi urbani attraverso nuovi attraversamenti, isole spartitraffico e salvapedoni, modifiche alla geometria della carreggiata, illuminazione dedicata, percorsi accessibili e interventi sulla viabilità finalizzati ad aumentare la sicurezza dei pedoni e a favorire una naturale moderazione della velocità dei veicoli.

In via Autostrada

In via Autostrada l’intervento riguarderà l’attraversamento pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. La strada, caratterizzata da due corsie per senso di marcia, ha evidenziato negli anni criticità legate soprattutto alla limitata visibilità dei pedoni da parte degli automobilisti. Il progetto punta quindi a rendere l’attraversamento più sicuro, migliorandone la percezione e inducendo una riduzione della velocità dei veicoli.

Sono previsti la realizzazione di una nuova isola spartitraffico, l’ampliamento del marciapiede grazie all’istituzione del senso unico in via Magrini, l’eliminazione dei dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, l’installazione di nuovi percorsi tattili per persone con disabilità visiva, il rifacimento della segnaletica e il potenziamento dell’illuminazione con impianti LED e cartelli retroilluminati, così da rendere il passaggio pedonale più visibile in ogni condizione di traffico e di luce.

In via delle Mura

Cantieri a Bergamo: via delle Mura In viale delle Mura sarà realizzato un nuovo attraversamento pedonale regolato da semaforo a chiamata, oggi assente, che consentirà di raggiungere in sicurezza la Cannoniera di San Michele, migliorando il collegamento pedonale verso uno dei luoghi di interesse storico e turistico della città.

In via Ghirardelli

In via Ghirardelli un nuovo cantiere In via Ghirardelli, davanti alla Casa della Comunità-ex Sacro Cuore, verrà completamente riqualificata l’area pedonale di accesso alla struttura. L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione su una superficie di circa 350 metri quadrati, la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche, la correzione delle pendenze per eliminare i ristagni, il rinnovo della segnaletica orizzontale e l’installazione di dissuasori di sosta, così da rendere più sicuro e ordinato l’accesso alla struttura sanitaria.

Tra via Mattioli e via Bellini

All’incrocio tra via Mattioli e via Bellini l’obiettivo è coniugare sicurezza e fluidità della circolazione, riducendo la velocità lungo via Bellini e mettendo in sicurezza i pedoni in corrispondenza degli attraversamenti. Le corsie saranno ridimensionate per favorire una riduzione naturale della velocità dei veicoli attraverso elementi progettuali di moderazione del traffico.

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali esistenti verranno realizzate isole salvapedoni nei pressi della rotonda P.A. Locatelli, dell’incrocio rialzato con via Polaresco, in sostituzione delle piccole isole spartitraffico esistenti, e prima dell’attraversamento pedonale dell’incrocio rialzato con via Mattioli.

All’incrocio con via Mattioli sarà inoltre realizzata una doppia corsia di attestazione per agevolare le svolte e migliorare lo smaltimento del traffico. L’intervento prevede anche lo spostamento del semaforo e di una caditoia, il rifacimento di parte del marciapiede e della carreggiata, l’adeguamento dei percorsi tattili per persone con disabilità visiva, la posa di nuove barriere parapedonali e la razionalizzazione della fermata dell’autobus.

Un nuovo cantiere a Longuelo

«Vogliamo migliorare la sicurezza quotidiana»