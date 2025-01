Smog, in provincia polveri sottili oltre i limiti in cinque centraline su nove

Smog, il limite dei 35 giorni

Un passo indietro. La normativa europea sul Pm10 fissa un tetto alla concentrazione del Pm10 pari a 50 microgrammi per metro cubo d’aria e «ammette» un massimo di 35 giorni sopra questo limite. A inizi anni Duemila si registravano spesso più di 100 giorni oltre il tetto; il record negativo è rappresentato dai 155 sforamenti (l’equivalente di 5 mesi abbondanti, quasi metà anno) segnalati nel 2005 a Filago. Passo dopo passo però i valori sono andati migliorando: facendo la media dei giorni di sforamento tra tutte le centraline attive, tra il 2002 e il 2007 si superavano i 100 giorni ai di là dei limiti, nel 2024 si è scesi a una media di 37, il terzo anno migliore (... o meno peggio) dopo i 23 giorni di media del 2023 e i 35 del 2019, e al pari con i 37 del 2018. Nel 2024, infatti, sono stati conteggiati 50 giorni di sforamento a Casirate (in via Cimitero, l’unica centralina che da quando è attiva non è mai rimasta entro i 35 giorni di superamento dei limiti), 46 a Treviglio (in piazza Insurrezione), 43 a Lallio (via Sforzatica), 40 a Bergamo in via Garibaldi (la centralina di via Meucci si è fermata a 29), 39 a Filago, mentre hanno rispettato la normativa le stazioni di Osio Sotto (in via per Levate, 34 sforamenti), Dalmine (via Verdi, 31 giorni), Bergamo via Meucci (29 giorni) e Calusco d’Adda (via Caduti sul lavoro, 21 giorni).