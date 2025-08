Solo a luglio 99 chiamate ai centri antiviolenza di Bergamo. In piazza l’8 agosto

In una città che d’estate si svuota, la Rete bergamasca contro la violenza di gener e resta presente e chiama all’azione. L’appuntamento è per venerdì 8 agosto, alle ore 18.30, in Largo Rezzara a Bergamo: un presidio pubblico con microfono aperto per chiunque voglia condividere parole, pensieri o testimonianze.