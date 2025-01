Sommersi dalla neve, i tetti degli edifici faticavano a reggere il peso: la cronaca nelle pagine de «L’Eco» e su «Bergamo Tv»

Sommersi dalla neve, i tetti degli edifici faticavano a reggere il peso. Ne crollarono oltre 200 in tutta la provincia, con danni per miliardi di vecchie lire. Tra le coperture danneggiate, quella del palazzetto dello sport di Alzano, che si schiantò pochi minuti prima dell’arrivo di una squadra per l’allenamento. Il 16 gennaio arrivò anche la pioggia e la situazione peggiorò ulteriormente. Il 17 smise di nevicare, ma i disagi non cessarono: in Città Alta, per esempio, alcune piante nei dintorni di piazza Mascheroni caddero sui cavi dell’illuminazione pubblica, lasciando senza energia larga parte del centro storico.