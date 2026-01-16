Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 16 Gennaio 2026

Sosta, voucher a chi fa acquisti in città. Il Distretto del commercio «chiama» i commercianti

IL PIANO. Il Duc ha individuato 8 parcheggi, dal centro a Città Alta. Ora la raccolta di adesioni tra i negozianti. A breve il via all’iniziativa.

Diana Noris
Diana Noris
L’iniziativa del Duc per incentivare lo shopping in città
L’iniziativa del Duc per incentivare lo shopping in città

Parcheggi individuati e relativi costi, così come modalità di acquisto e nome del progetto. Stanno girando tra i commercianti del centro e dei borghi le prime informazioni su «Park Back» (questo il nome al netto di cambi in corsa), piano messo a punto dal Duc (Distretto urbano del Commercio) che, attraverso l’erogazione di voucher ai clienti dei negozi, punta ad alleggerire il costo per la sosta, criticità da tempo denunciata dal mondo del commercio cittadino, chiamato a competere con i grandi centri commerciali e l’e-commerce. L’obiettivo è partire nel giro di qualche settimana con l’iniziativa.

Voucher per i parcheggi a chi fa shopping

Il Duc sta chiudendo il cerchio su un piano ipotizzato un paio di anni fa, subito rilanciato dal neo assessore al Commercio Sergio Gandi, durante i saldi della stagione estiva 2024. Già mesi fa il Distretto (che si sta occupando direttamente della realizzazione del progetto) ha avviato le prime interlocuzioni con Atb Mobilità, società partecipata comunale che gestisce la sosta su strada ma anche in alcuni parcheggi in struttura. Il discorso si è poi allargato ai silo privati, con i quali il Distretto ha cercato di concordare un prezzo calmierato, in vista di un acquisto massiccio delle ore-voucher nelle strutture. Il piano prevede infatti l’acquisto, a tariffa convenzionata per i commercianti, di carnet da 50 biglietti da un’ora nei parcheggi aderenti all’iniziativa, da omaggiare poi ai clienti. Otto le strutture che sarebbero state coinvolte: il parcheggio del centro in via Borfuro, il parcheggio «Paleocapa», di piazza della Libertà, il parcheggio «San Marco», quello del Triangolo, il parcheggio «Camozzi», dello Stadio-Borgo Santa Caterina e il parcheggio «Città Alta» alla Fara.

Incentivare gli acquisti in centro

Chiuse le attività legate al Natale e ormai avviata la stagione dei saldi, il Duc ha aperto una nuova fase, di coinvolgimento dei negozianti che sono chiamati ad acquistare i carnet per la sosta. Il presidente del Duc Nicola Viscardi non entra nel merito del piano, ma conferma che «si stanno tirando le fila del progetto. Stiamo raccogliendo le adesioni dei negozianti e siamo ormai in fase di ultimazione della trattativa con i parcheggi contattati che sono stati segnalati dai commercianti perché si trovano nelle posizioni più strategiche». Le strutture coprono il centro piacentiniano, ma anche il Sentierone allungato (piazza Pontida e piazzetta Santo Spirito) abbracciando Borgo Palazzo, Santa Caterina, San Leonardo per salire in Città Alta. Offrendo voucher a fronte di un acquisto in negozio, il Duc cerca quindi di incentivare lo shopping in città, dove la sosta è a pagamento. Era stato il Comune di Bergamo, nei primi mesi dello scorso anno, dopo il ritocco di 20 centesimi sulla tariffa oraria nelle strisce «blu», ad annunciare un contributo extra a favore del commercio cittadino, erogato lo scorso dicembre.

E a proposito di fondi, il Duc accoglie di buon grado lo stanziamento di 60 milioni da parte di Regione Lombardia a sostegno delle attività dei Distretti, annunciato lo scorso dicembre: «Allo scorso bando avevamo ottenuto 630mila euro a fronte di 42 milioni, eravamo stati giudicati come uno dei Distretti di eccellenza della Regione – ricorda Viscardi -. Ora il fondo è cresciuto a 60 milioni, prima dell’estate dovrebbero uscire le linee guida per partecipare al bando, speriamo che l’esito sia positivo, così da poter continuare a portare avanti iniziative per tenere viva la rete dei negozi cittadini».

