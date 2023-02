Spaccio di eroina e cocaina in stazione: la Polizia locale arresta 42enne con 26 dosi

Nuovo arresto della Polizia locale di Bergamo per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della stazione: a essere fermato è stato un 42enne già conosciuto tra i consumatori di droghe con il soprannome de «il dottore». Gli agenti del Comune di Bergamo sono intervenuti, insieme all’unità cinofila Tenai, per un controllo di routine nell’area della stazione ferroviaria in Piazzale Marconi.