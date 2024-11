Spagna, allerta rossa meteo a Barcellona. Aeroporto allagato, volo da Orio dirottato ad Alicante

La circolazione sull’autostrada AP7 è stata interrotta all’altezza di Tarragona. L’allerta dell’agenzia statale di meteorologia riguarda l’intero litorale di Barcellona, per precipitazioni accumulate in 12 ore di 180 litri per metro quadro, che riguarderanno soprattutto la zona del Baix Llobregat.

Allagato l’aeroporto di Barcellona

Almeno 150 litri per metro quadro di pioggia sono stati accumulati all’aeroporto di El Prat in quattro ore, nel diluvio che da stamattina si è abbattuto su Barcellona ed equivalgono «a un quarto di quanto piove in tutto l’anno», secondo quanto ha segnalato il portavoce di Amet, l’agenzia statale di Meteorologia, Ruben del Campo, citato da El Pais. Una quantità vicina al record storico di 187 litri registrato in una sola giornata nel settembre 1953.A Barcellona per mesi, durante quest’anno, era stata dichiarata l’emergenza idrica per l’eccezionale siccità prolungata registrata in Catalogna.