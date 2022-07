Tagli in Parlamento, bergamaschi da 20 a 13: manovre nei partiti

Campagna d’estate per i partiti, in vista del voto del 25 settembre dopo la caduta del governo Draghi. Alle prese con la composizione delle liste (da chiudere entro il 22 agosto) , devono fare i conti con il taglio dei parlamentari (da mille a 600) e la revisione dei «confini» dei collegi. Anche la truppa bergamasca risentirà della sforbiciata, passando da 20 a 13 eletti , tra Camera e Senato . Gli uscenti si dicono di nuovo «disponibili» a ricandidarsi, ma per molti la poltrona è in bilico. Nomi, programmi e leadership sono al centro del tourbillon di incontri di questi giorni.