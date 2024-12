Tagliato l’albero, la protesta alla Mazzi di Bergamo. Ruzzini: «Verde penalizzato dai cantieri»

«Quell’albero era un simbolo»

L’albero abbattuto per ragioni di sicurezza

Le fragilità causate dal cantiere

«Esito di una progettualità sbagliata»

Nel documento, infatti, si legge che «l’albero presenta gravi problemi fitostatici a causa dello scavo e della rimozione di una notevole porzione dell’apparato radicale, indispensabile per resistere agli eventi atmosferici straordinari». In sintesi: se non avesse avuto lo scavo così vicino, l’albero, forse, sarebbe sopravvissuto. «Semplicemente nel disegno dei lavori l’albero non è stato contemplato a priori. E questo è l’esito di una progettualità sbagliata, dal momento che ignora il verde esistente, non considerando il valore di grandi alberi in tessuti densamente popolati e abitati, come in questo caso, da bambini», dice Ruzzini. «Ho fatto tutto quello che si poteva – ci tiene a precisare l’assessore ai Lavori Pubblici Ferruccio Rota –. Abbiamo cercato di mediare, ma in questo caso non si poteva fare diversamente. E lo dico a malincuore. Nei prossimi progetti dei lavori pubblici e scolastici cercheremo di essere più attenti, mettendo come precondizione la salvaguardia del verde». È ciò che Ruzzini chiama «una rivoluzione culturale da cui non si può, ai giorni nostri, prescindere». Non si potrà restituire alla scuola lo storico liriodendro, ma Rota e Ruzzini promettono una «compensazione». «Come Verde ci impegniamo a sostituire il parcheggio previsto nel progetto con un giardino con più alberi, dedicando così un’area verde per gli studenti» conclude Ruzzini.