Tari, Bergamo è undicesima tra le città meno care d’Italia: 214 euro a famiglia

Un incremento recente c’è stato, ma Bergamo rimane comunque tra le città meno care per quel che riguarda la tassa sui rifiuti. È il «responso» della classifica annuale di Cittadinanzattiva, associazione nazionale che monitora le politiche pubbliche. In media, nel 2022 le famiglie del capoluogo bergamasco hanno pagato 214 euro di Tari, con un rialzo del 5,3% rispetto ai 203 euro del 2021: è comunque un dato che pone Bergamo all’11° posto in Italia tra le città meno care, con due passi indietro rispetto al 2021 (quando era in 9a posizione). Il Friuli-Venezia Giulia monopolizza il podio delle città più economiche, con Udine (174 euro), Belluno (180 euro) e Pordenone (182 euro) in testa alla graduatoria, mentre la coda è più variegata (Catania è la città più cara con 594 euro, seguita da Genova a 480 euro e Brindisi a 464 euro).