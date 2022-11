Taxi, arrivano in rinforzi: sono entrate in servizio quattro nuove auto elettriche

Taxi, arrivano i rinforzi: da alcuni giorni sono entrati in servizio 4 nuovi taxi elettrici, e per il 2023 si conta di avere altri 5 addetti in servizio. Lo rimarca il presidente di Radio Taxi Bergamo, Massimo Cocchiara: «Da maggio a ottobre il nostro lavoro ha avuto un incremento oltre il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e siamo tornati in linea con i numeri del 2019, prima della pandemia. In questa fase c’è un calo, ma le richieste aumenteranno a dicembre, per ora stiamo riuscendo a gestire la situazione, ci stiamo confrontando con il Cimyune per far entrare in servizio almeno altri 5 collaboratori nel 2023».